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Спорт

Три взрыва в Дортмунде: матч ЛЧ между "Боруссией" и "Монако" перенесли

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Главное за 11 апреля 2017 года (9)
22:2311.04.2017
(обновлено: 22:29 11.04.2017)
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Сотрудники правоохранительных органов Германии. Архивное фото
© AFP 2017/ dpa/ Julian Stratenschulte

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Первый четвертьфинальный матч футбольной Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Монако" перенесен из-за взрывов, прогремевших возле клубного автобуса немецкой команды.

Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
© РИА Новости. Захари Шойрер
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Около автобуса дортмундской "Боруссии" прогремел взрыв

Бартра пострадал, но его жизни ничего не угрожает

Матч "Боруссии" с "Монако" должен был пройти во вторник в Дортмунде и начаться в 21:45 мск. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса "Боруссии", в результате которого пострадал защитник дортмундцев Марк Бартра. Он был доставлен в больницу с порезами руки осколками стекла. Жизни игрока ничто не угрожает.

Позже издание Bild со ссылкой на полицию сообщило, что сработали три взрывных устройства. По информации издания, взрывные устройства были заложены на обочине дороги. Один из свидетелей заявил, что "взрыв был очень громким" и он подумал, что "началась война".

Матч пройдет в среду, билеты действительны

Вскоре "Боруссия" официально объявила о переносе матча со вторника на среду. Встреча состоится в 19:45 мск. Билеты на нее будут действительны. Клуб также рекомендовал фанатам, уже находящимся на стадионе, оставаться и сохранять спокойствие, чтобы обеспечить организованный выход с арены. По сообщению в клубном микроблоге в Twitter "Боруссии", болельщики проявляют понимание, а фанаты "Монако" скандируют название немецкой команды в знак поддержки.

Болельщики Боруссии. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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Матч "Боруссия" – "Монако" перенесли из-за взрыва у автобуса хозяев

Дортмундская полиция заверила, что признаков какой-либо угрозы посетителям стадиона в Дортмунде нет.

Генеральный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что вся команда находится в шоке. "Такие события не выходят из головы. Я надеюсь, что команда способна в такой ситуации выглядеть конкурентоспособной в завтрашнем матче", — отметил он.

Поддержку защитнику "Боруссии" Бартре, пострадавшему в результате взрыва, а также всей команде и ее болельщикам выразила испанская "Барселона". Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном клубном микроблоге в Twitter.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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Спорт
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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сергей суворов
политика сша свержения законных правительств Ближнего Востока привела к подобным взрывам ...к сожалению Запад не хочет это признать .
22:50
11.04.2017
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