Матч "Боруссия" – "Монако" перенесли на среду из-за взрыва у стадиона

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Первый матч 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Монако" перенесен на среду из-за взрыва у автобуса немецкого клуба, сообщает журналист Bild Моритц Лайхкамм в Twitter.

Ранее стало известно, что возле автобуса дортмундской команды произошел взрыв. В результате инцидента пострадал защитник "Боруссии" Марк Бартра, который был доставлен в больницу.

Матч должен был состояться во вторник в Дортмунде и начаться в 21:45 мск.

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