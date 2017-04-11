Три взрывных устройства сработали около автобуса дортмундской "Боруссии"

БЕРЛИН, 11 апр — РИА Новости. Взрывное устройство сработало возле автобуса футбольного клуба "Боруссия Дортмунд" по дороге на стадион, сообщает Bild.

Explosion on Dortmund bus, one player injured https://t.co/bvAZJgQ7eT — David Jordan (@DavidJordanTS) 11 апреля 2017 г.

​По данным газеты, ранения получил один человек — защитник дортмундцев Марк Бартра. Полиция проверяет обстоятельства случившегося.

Bild сообщает, что всего взрывов было три, они выбили стекла у автобуса. ЧП произошло, когда автобус припарковался у обочины примерно в 10 километрах от стадиона.

Факт взрыва подтвердили в полиции и в самой команде. Как сообщается в Twitter "Боруссии", игроки находятся в безопасности, угрозы на стадионе или вокруг него нет.