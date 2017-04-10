СМИ: Илюмжинов остается на посту президента Международной федерации шахмат

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Россиянин Кирсан Илюмжинов остается на посту президента Международной федерации шахмат (FIDE) по итогам внеочередного заседания президентского совета организации в Афинах, сообщает Chessdom.

Ранее официальный сайт FIDE сообщил, что внеочередное заседание президентского совета организации, на котором будет обсуждаться возможная отставка Илюмжинова с поста главы FIDE, состоится 10 апреля. Позже сам Иллюмжинов заявил "Р-Спорт", что отменил заседание. В понедельник директор представительства FIDE в России Берик Балгабаев сообщил "Р-Спорт", что Илюмжинов принял решение прибыть на заседание президентского совета организации в Афинах.

"Кирсан Илюмжинов остается президентом FIDE, но с некоторыми изменениями", — говорится в сообщении в Twitter.

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