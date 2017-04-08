СМИ: футболиста-любителя дисквалифицировали на 30 лет

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Футболиста французского любительского клуба "Вениссье" дисквалифицировали на 30 лет за нападение на арбитра, сообщает издание L’Equipe.
Игрок, чье имя не разглашается, в концовке матча шестого дивизиона чемпионата Франции между "Вениссье" и "Беллерош" остался недоволен решением судьи. Мужчина набросился на рефери и ударил его по лицу.
Помимо дисциплинарного наказания для игрока, "Вениссье" сняли с чемпионата и понизили в классе.
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