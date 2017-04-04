На Ямале построили три десятка спортивных объектов за последние пять лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Двадцать девять спортивных объектов построены на Ямале за последние 5 лет, в настоящее время на территории округа строятся и проектируются 14 объектов спорта, сообщило во вторник правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"За 2010-2016 годы в ЯНАО за счёт средств всех источников финансирования были введены 29 спортивных объектов, 21 из них строился за счет средств предприятий ТЭКа. На сегодняшний день на территории округа строятся и проектируются 14 объектов спорта, семь из них возводятся в рамках адресной инвестиционной программы ЯНАО и семь – за счёт средств предприятий топливно-энергетического комплекса", — говорится в сообщении.

Власти уточняют, что в муниципалитетах Ямала за счет средств всех источников идут работы по строительству спортивных центров, кортов, площадок и ледовых дворцов.

Так, в городе Муравленко возводится крытый хоккейный корт с искусственным льдом. На объекте сейчас трудятся 63 специалиста, работают 11 единиц техники. Благоустройство территории подходит к завершению, уже выполнено 92% от общего объёма работ. Строители монтируют внутренние инженерные сети и занимаются отделкой помещений. Строительная готовность объекта оценивается в 90%. Планируется, что хоккейный корт заработает уже осенью этого года, в здании будут проходить учебно-тренировочные занятия по хоккею с шайбой, фигурному катанию и шорт-треку. Также жители города смогут покататься на коньках.

Ледовая арена имеет размеры 60 на 30 метров, в зале предусмотрены места для зрителей в количестве 400 человек, в том числе восемь мест оборудованы для маломобильных групп населения. В двухэтажном здании общей площадью 5497 квадратных метров расположатся также залы хореографии и силовых видов спорта, отмечает правительство.

Крытый хоккейный корт в Муравленко строится в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством ЯНАО и ПАО "Газпром нефть". Заказчиком строительства выступает администрация города Муравленко, сообщают власти.

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