Третьяк: выбор хоккеистов сборной на ЧМ будет сделан в пользу игроков КХЛ

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Игроки из КХЛ будут иметь приоритет в процессе формирования состава сборной России на чемпионат мира по хоккею 2017 года, так как они смогут защищать честь страны на Олимпийских играх в Корее, заявил агентству "Р-Спорт" президент ФХР Владислав Третьяк.

В понедельник НХЛ объявила, что паузы в регулярном чемпионате на олимпийский турнир в Пхенчхане не будет, вопрос участия игроков из лиги в зимней Олимпиаде-2018 закрыт. Кроме того, НХЛ направила командам лиги поручение не обсуждать с игроками возможность индивидуального допуска до турнира. Чемпионат мира пройдет в Германии с 5 по 21 мая 2017 года.

"Конечно, нам уже на чемпионате мира в Германии стоит задумываться о том, кто выступит на Олимпийских играх, наигрывать сочетания и звенья, — сказал Третьяк по телефону. — Не просто так у нас сейчас на Евротуре и в олимпийской сборной прокатывается большое количество молодых игроков. Из них кто-то обязательно будет на чемпионате мира и, как следствие, на Олимпиаде. Мы были готовы к такому решению НХЛ, имели планы "А" и "Б". Безусловно, после такого решения на чемпионате мира выбор (при формировании состава) будет сделан в пользу игроков КХЛ. Ведь именно они будут защищать честь страны на Олимпиаде".

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