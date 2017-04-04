Власти Японии утвердили стратегию по безопасности Олимпиады 2020 года

ТОКИО, 4 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Правительство Японии утвердило во вторник основную стратегию в области обеспечения безопасности Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио, сосредоточившись, в частности, на создании круглосуточного координационного центра, передает агентство Киодо.

Утвержденный план также предусматривает усиленное наблюдение за спортивными объектами и "олимпийской деревней".

"Надежная и гладкая подготовка и проведение Олимпиады это важная задача правительства", — приводит агентство слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Премьер призвал японцев работать над реализацией всех намеченных мер.

Как отмечает агентство, план правительства направлен на то, чтобы сделать Японию "самой безопасной страной мира". В июле планируется открытие специального информационного центра по безопасности, который будет действовать под эгидой японской полиции.

В четверг на этой неделе, как ожидается, правительство Японии предложит парламенту рассмотреть антитеррористический закон, предусматривающий наказание за подготовку к крупным преступлениям, даже если они не были совершены. Предполагается, что этот закон будет также направлен на обеспечение безопасности предстоящих игр в Токио. Вместе с тем, оппозиция в Японии обеспокоена тем, что законопроект может быть направлен на подавление свободы в этой стране.

По данным Киодо, правительство Японии подтвердило согласие на проведение олимпийских матчей по бейсболу и софтболу в префектуре Фукусима, где в 2011 году из-за землетрясения и цунами произошла авария на атомной электростанции. Эта идея была одобрена в феврале Международным олимпийским комитетом, отмечает японское агентство.