Французский футболист не попал с одного метра в пустые ворота

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Нападающий французского клуба "Бордо" Франсуа Камано погубил стопроцентный момент, не попав в пустые ворота команды "Ницца" с одного метра.

На 56-ой минуте матча "жирондинцы" заработали угловой удар, после исполнения которого партнер по команде сделал скидку на Камано, однако форвард не смог поразить ворота противников и сравнять счет в игре, который на тот момент был 2:1 в пользу "Ниццы".

"Бордо" потерпело поражение в матче и осталось на шестом месте во внутреннем первенстве. "Ницца" после этой победы продолжает преследовать "Монако" и "ПСЖ" в чемпионской гонке.