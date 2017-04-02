Безрукий баскетболист показал мастерский трехочковый бросок

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Запись баскетбольного матча, на котором 13-летний спортсмен-инвалид на последних минутах игры забрасывает трехочковый в корзину противника, стремительно набирает популярность в сети.

Как сообщает Fox News, героем видео стал восьмиклассник Джамарион Стайлс из города Бока-Ратон, штат Флорида. В детстве из-за редкой бактериальной инфекции мальчик лишился рук, однако несчастье не сломило его. Сегодня Джамарион выступает за школьную баскетбольную команду и принимает участие в местных первенствах.

"Мне кажется, он ни в чем не уступает другим. Он со всем справляется, и ему не дают никаких поблажек. Конечно, его пример вдохновляет", — рассказал Fox News один из игроков школьного клуба.

Сам Джамарион заявил, что ему приятно внимание общественности. Он также поделился своим жизненным кредо: "Просто воспринимай все позитивно, и ты сможешь достичь всего, чего хочешь".