ЦСКА обыграл "Крылья Советов"

МОСКВА, 2 апр – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Московский ЦСКА обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча, прошедшая в воскресенье на домашнем стадионе армейцев, завершилась со счетом 2:1. Открыл счет в матче на 16-й минуте полузащитник ЦСКА Александр Головин, а удвоил преимущество хозяев хавбек Бибрас Натхо (48). У гостей на 72-й минуте голом отметился Кристиан Паскуато.

Для 37-летнего защитника "красно-синих" Сергея Игнашевича этот матч стал 457-м в чемпионатах России. Таким образом, он побил рекорд Сергея Семака, завершившего игровую карьеру в 2013 году.

Также обновил свой личный рекорд голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, не пропускавший в матчах РФПЛ с 6 ноября 2016 года. По ходу первого тайма он достиг отметки в 718 "сухих" минут, превзойдя прежний рекорд, установленный в 2008 году. Теперь его рекордная серия составляет 764 минуты.

ЦСКА расположился на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 42 очка. "Крылья Советов" занимают 15-е место с 16 баллами.

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