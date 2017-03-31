Россия получила три квоты на участие в ОИ-2018 в женском фигурном катании

ХЕЛЬСИНКИ, 31 мар — Р-Спорт. Россия по итогам чемпионата мира 2017 года получила три квоты на участие в Олимпийских играх 2018 года в женском одиночном фигурном катании.

Чемпионат мира проходит в Хельсинки. В пятницу фигуристки представили произвольные программы. Россия гарантировала себе три квоты после выступления Евгении Медведевой, которая занимает промежуточное первое место. Еще одна представительница России Мария Сотскова идет шестой и уже не опустится ниже 8-го места. Согласно регламенту, страна, результаты двух лучших фигуристок которой в сумме дают 13 и менее мест, получает максимальное количество квот на Олимпиаде.

Таким образом, на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане Россия будет представлена тремя фигуристками.

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