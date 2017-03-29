Китайские болельщики не верят в "страшилки" о российских фанатах на ЧМ-2018

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Китайские футбольные фанаты не боятся российских болельщиков, об "агрессивности" которых рассказывали западные СМИ, сообщил заместитель главы ассоциации футбольных болельщиков КНР Лю Лэй в интервью Sputnik.
Как отметил Лю Лэй, китайцы собираются присутствовать на Чемпионате мира по футболу в 2018 году вне зависимости от того, сможет ли сборная их страны дойти до финала или нет.
Жители Китая радуются, что ЧМ будет проходить именно в России, в том числе из-за географического расположения. Несмотря на большие расстояние, болельщикам из КНР добраться до соседней страны им будет легче, чем, к примеру, до ЮАР или Бразилии.
Ассоциация собирается организовать поездку на семидневном поезде, а по завершении матча болельщики вернутся назад на самолете, рассказал Лю Лэй.
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