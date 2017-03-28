"Металлург" обыграл "Ак Барс" и повел 3-0 в серии плей-офф КХЛ

КАЗАНЬ, 28 мар – Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" победили казанский "Ак Барс" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

"Магнитка" во вторник в Казани победила со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). В составе "Металлурга" отличились Сергей Мозякин (32-я минута) и Данис Зарипов (57, 59). Голы у "Ак Барса" забили Джастин Азеведо (13) и Михаил Глухов (46). Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Металлурга".

Четвертый матч серии пройдет в Казани 30 марта.

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