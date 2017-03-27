Велогонщица Забелинская продает BMW, подаренный за выступление на Олимпиаде

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российская велогонщица Ольга Забелинская выставила на продажу автомобиль BMW X4, подаренный ей "Фондом поддержки олимпийцев" после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Соответствующее объявление спортсменка разместила в Facebook.

"Продается! 2750000 без торга", — написала велогонщица. Она сопроводила свой пост фотографией автомобиля и его техническим паспортом.

Забелинская завоевала на Олимпиаде-2016 серебряную медаль в индивидуальной гонке с раздельным стартом. В ее активе также две бронзовые награды Игр 2012 года в Лондоне.

Ранее сообщалось, что несколько российских олимпийцев решили продать подаренные им машины. Среди них гимнастка Алия Мустафина, пловчиха Юлия Ефимова, велосипедист Денис Дмитриев и другие.