Бах ответил на призыв Лондона запретить России участвовать в Олимпиаде

ДАВОС, 19 янв — РИА Новости. Вопрос участия сборной России в Олимпиаде-2018 не зависит от отношений между странами, заявил РИА Новости глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, комментируя призыв Великобритании не допустить Россию до Игр в Южной Корее.

Глава Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти ранее заявил, что сборная России из-за допинговых скандалов должна быть отстранена от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

"Я не слышал про это (предложение Великобритании – ред.). Но мы работаем с WADA (Всемирным антидопинговым агентством) в этом направлении, и WADA является нашим компетентным центром и той властью, которая борется против допинга. Это не вопрос отношений двух стран", — сказал Бах.

Ранее независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена заявила, что в России существовала поддерживаемая государством система применения спортсменами допинга. МОК, несмотря на призыв WADA, не стал отстранять сборную России от участия в летних Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. При этом Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил россиянам участвовать в Паралимпиаде-2016.