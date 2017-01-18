Легкоатлетка Угарова проиграла суд с телеканалом, снявшим фильм о допинге

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в среду отклонил иск российской легкоатлетки Кристины Угаровой к немецкому телеканалу ARD о защите чести и достоинства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
ARD снял документальный фильм об "употреблении российскими спортсменами допинга", героиней которого в том числе стала бегунья Угарова, отстраненная от соревнований.
Таким образом, суд отказался обязать телеканал опровергнуть информацию из фильма и принести извинения спортсменке. Суд огласил только резолютивную часть постановления, поэтому причины принятия такого решения пока неизвестны.
IAAF последовала рекомендации и отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Спортивный арбитражный суд минувшим летом отклонил апелляцию Олимпийского комитета России и 68 российских легкоатлетов, оставив в силе отстранение ВФЛА. Из российских легкоатлетов на ОИ выступила только прыгунья в длину Дарья Клишина.
Кроме того, в конце ноября Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российских легкоатлеток Татьяну Чернову, Екатерину Шармину и Кристину Угарову и аннулировал ряд их результатов.
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