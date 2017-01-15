Российские саночники заняли первое и второе места в спринте на этапе КМ

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Российский саночник Роман Репилов одержал победу в спринте на этапе Кубка мира, который прошел в латвийской Сигулде.

Репилов в воскресенье стал лучшим с результатом 27,585 секунды. Вторым стал еще один российский саночник Семен Павличенко (+0,025 секунды). Замкнул тройку австриец Вольфганг Киндл (+0,057). Россияне Степан Федоров (+0,141) и Александр Горбацевич (+0,199) стали шестым и девятым соответственно.

Ранее на этапе в Сигулде россиянка Татьяна Иванова победила в женском спринте, а ее соотечественница Виктория Демченко стала третьей.

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