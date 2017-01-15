Боксер Джек ударил судью в бою за титулы чемпиона мира с Дигейлом

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) во втором среднем весе швед Баду Джек случайно ударил судью во время боя с обладателем пояса Международной боксерской федерации (IBF) британцем Джеймсом Дигейлом.

Удар предназначался сопернику, но Джек промахнулся и попал в подбородок рефери Артуру Мерканте-младшему. Судья потерял равновесие и начал падать, но боксер успел удержать его.

Поединок прошел ночью в воскресенье в Нью-Йорке. Сражение завершилось ничьей.

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