Саночники Павличенко и Репилов сделали победный дубль на этапе КМ в Сигулде

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Россияне Семен Павличенко и Роман Репилов заняли первое и второе места соответственно на шестом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в латвийской Сигулде.

Павличенко показал в сумме двух попыток время 1 минута 35,715 секунды, а Репилов уступил своему партнеру по сборной 0,141 секунды. Третье место занял австриец Вольфганг Киндл (+0,252).

Еще один представитель России Степан Федоров показал пятый результат (+0,308), Александр Горбацевич стал восьмым (+0,550), а Максим Аравин занял 19-е место (+0,933).

В общем зачете Кубка мира лидирует Репилов (547 очков), Павличенко — 2-й (515).

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