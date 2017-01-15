Овечкин уверен, что американские болельщики любят его, несмотря на политику

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин уверен, что политическая напряженность между Россией и США никак не сказалась на любви болельщиков в нему. Об этом хоккеист рассказал в интервью телеканалу CNN.

"Они (болельщики – ред.) любят меня, а я люблю их", — сказал спортсмен, отвечая на вопрос ведущего, не изменилось ли к нему отношение фанатов в последнее время.

По словам хоккеиста, на него никак не влияет нынешняя политическая обстановка.

"У меня нет проблем. У меня очень хорошие отношения с русскими и с американцами. Я занимаю нейтральную позицию", — заявил Овечкин.

Переход рубежа в 1000 очков за карьеру в НХЛ хоккеист назвал "очень значимым событием" и "важной вехой в карьере". По его мнению, его секрет успеха состоит в том, что у него нет проблем со здоровьем. "И, вы знаете, я просто люблю играть в хоккей. Он придает мне энтузиазма и энергии", — сказал спортсмен.

На этой неделе Овечкин стал 84-м игроком в истории Национальной хоккейной лиги, который сумел набрать тысячу очков. Для этого ему потребовалось 880 матчей.

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" занимает четвертое место среди россиян по этому показателю, уступая лишь завершившим карьеру Алексею Ковалеву (1029), Александру Могильному (1032) и Сергею Федорову (1179). Рекордсменом же по этому показателю остается канадец Уэйн Гретцки – 2857 очков.

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