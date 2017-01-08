За себя и за тех парней: Устюгов победил на "Тур де Ски"

МОСКВА, 8 янв — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу на "Тур де Ски", выиграв шесть из семи гонок в рамках многодневки.

Устюгов выиграл воскресный пасьют на 9 километров с результатом 30 минут 27,7 секунды и занял итоговое первое место в общем зачете. Вторым в гонке преследования и соответственно в общем зачете стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, финишировавший со временем 31 минута 30,6 секунды. Третье место на "Тур де Ски" занял швейцарец Дарио Колонья, результат которого в гонке преследования — 31 минута 46,8 секунды.

Ослабленная сборная

Сборная России на "Тур де Ски" отправилась отнюдь не в оптимальном составе. Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря по результатам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Играх в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований.

Среди отстраненных оказались Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов. А надежды на того же Легкова, набравшего отличную форму на старте Кубка мира, да и Белова с Вылегжаниным возлагались немалые. К слову, Легков с Беловым попытались оспорить решение FIS еще до старта многодневки, но успехом эта попытка не увенчалась.

"Думаю, что здесь специально выбрано время, чтобы никто и ничто не мог предпринять, — отметил старший тренер дистанционной команды Олег Перевозчиков. — Все разбирательства будут уже после новогодних праздников. Если бы мои слова что-то решали, то я бы высказался. Но эти люди ничего не видят и не слышат. У них есть политика, которую они выбрали, и теперь больше их ничего не интересует".

С места в карьер

К счастью, главный козырь в рукаве сборной России, а именно бронзовый призер прошлогоднего "Тур де Ски" Устюгов, в списки Макларена не попал и смог выйти на старт. Выйти и начать рубиться, как принято говорить, "за себя и за того парня". Великолепный результат и просто громадный отрыв на финише в спринте свободным стилем накануне Нового года заставил всех скептиков воспринимать россиянина всерьез.

Останавливаться на достигнутом Устюгов явно не собирался, а его последующее выступление напоминало каток, прошедший по лыжным стадионам Швейцарии, Германии и Италии. Уже 1 января российский лыжник снова поднялся на высшую ступень пьедестала в масс-старте классическим стилем на 10 км, вновь оставив не у дел своего главного конкурента Сундбю.

Однако для эйфории было еще рановато. "Две победы — хорошо, просто замечательно, — отметила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. — Сергей (Устюгов) в хорошей форме. Я не делаю прогнозов на будущее. Отличное выступление, хорошая форма. Надеюсь, что и дальше он будет находиться в той же форме и побеждать".

© РИА Новости. Стрингер Перейти в фотобанк Сергей Устюгов одержал пять побед подряд на "Тур де Ски"

Сам Устюгов также понимал, что корону надевать пока рановато, да и соперники не дремлют. Пусть на "Тур де Ски" и не приехал Петтер Нортуг, но уровень конкуренции на многодневке просто зашкаливал. "Приятно начать 2017-й год с победы. Надеюсь, она будет не последней. Но я считаю, что (Мартин Йонсруд) Сундбю является фаворитом в борьбе за победу в "Тур де Ски", — подчеркнул российский лыжник.

Пять из пяти

В следующей гонке, скиатлоне, Устюгов вновь одержал победу, и уже пришло время комплиментов от Сундбю, ставшего вторым. "Мне бы хотелось одержать эту победу, но в данный момент я не являюсь лучшим лыжником в мире. Сейчас им является россиянин (Устюгов)", — сказал Сундбю. "Безусловно, эти победы — серьезная заявка на золото "Тур де Ски", — отметила в свою очередь Вяльбе. — Здорово, что в такой непростой для нас период мы показываем, что можем побеждать чисто и красиво".

Многие ждали осечки от россиянина, но он продолжал побеждать. Гонка преследования в Оберстдорфе, а затем индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем в Тоблахе, и есть новый рекорд! Побито достижение по количеству побед в рамках "Тур де Ски", принадлежавшее все тому же Сундбю, четырежды становившемуся первым в многодневке 2016 года.

"На самом деле не мог даже себе представить, что выиграю две гонки, а говорить о пяти — вообще было для меня невозможно, — заявил Устюгов журналистам. — Но случилась такая ситуация, что наших спортсменов отстранили. Мы находились здесь, в Тоблахе, когда пришли им уведомления, и было большое давление и сожаление, что так произошло. Я понял, что надо готовиться и выигрывать этот "Тур де Ски", пытаться выиграть. Чтобы не только за себя, но и за ребят, показать, что мы, русские, можем бегать без допинга. И что все, что про нас говорят, неправда".

"У Устюгова огромный потенциал, он заряжен, абсолютно свободен в своих мыслях, и для него нет никаких авторитетов, — заявил агентству "Р-Спорт" бронзовый призер Олимпийских игр в Турине лыжник Иван Алыпов. — Он действительно очень сильный спортсмен и в данный момент находится в великолепнейшей спортивной форме, поэтому на этом "Туре" до сих пор никто не может его превзойти. Случиться может, конечно, все что угодно, но пока мы не видим предпосылок для того, чтобы Сундбю что-то отыграл. Пока мы видим только то, что он проигрывает с каждым стартом все больше и больше. Говорить о том, что он сделает что-то сверхъестественное в "горе" против Сергея, нет никакого смысла. Я думаю, что Сергей выстоит, если не случится какого-то нереального форс-мажора".

Одержать шестую победу подряд Устюгов не смог, став вторым в масс-старте на 15 км в Валь-ди-Фьемме. "В последней гонке я буду стараться, большего мне нечего сказать. Для Сундбю, как мы помним из "Тура Канады", минута отрыва ничего не значит", — отметил Устюгов накануне решающего старта.

Гора в рамках последнего этапа далась Устюгову нелегко, но подпускать Сундбю россиянин был не намерен, практически сохранив изначальное преимущество до самого финиша. Остальные российские лыжники показали следующие результаты: Александр Бессмертных (+5.14,1) стал 13-м, Андрей Ларьков (+8.02,3) — 22-й, Андрей Мельниченко (+10.01,1) — 27-й, Петр Седов (+10.14,8) — 29-й, Ермил Вокуев(+12.18,0) — 36-й.

© РИА Новости. Стрингер Перейти в фотобанк Сергей Устюгов одержал пять побед подряд на "Тур де Ски"

Чекалева в десятке

На женскую сборную надежд возлагалось не так много, но все же по первым этапам Кубка мира российские лыжницы показали, что могут составлять конкуренцию лидерам. Основное внимание было приковано к вернувшейся после декрета Юлии Чекалевой, уже обосновавшейся среди лидеров общего зачета. "Думаю, что Юля будет бороться за самые высшие места, — заявил старший тренер женской сборной России Данил Акимов. — За первую тройку — очень смело будет сказано, но за "топ-6" — это ей по силам".

И действительно, стабильность, показанная россиянкой на протяжении многодневки, подтверждала прогнозы специалистов, но, как это часто бывает, подвел именно последний этап – подъем в гору. В итоге – 10-е место, победа же досталась норвежке Хейди Венг.

"Рада, что попала в десятку, но я надеялась, что смогу составить конкуренцию сегодня, — заявила Чекалева. — К сожалению, подъем оказался очень тяжелым для меня. В какой-то момент смотрю, что девчонки опережают на крутой части, но я прибавила. Но я все равно рада десятому месту, никогда раньше в десятку не попадала. Тяжелее всего было где-то в середине горы, самые крутые места. Был переломный момент, где девчонки откатились вперед. А в конце, на более пологой части, у меня даже вроде сил прибавилось".

Результаты остальных россиянок выглядят следующим образом: Полина Кальсина стала 20-й (+8.28,6), Елена Соболева — 22-й (+9.16,9), Мария Гущина — 26-й (+11.25,6), Алиса Жамбалова — 30-й (+15.13,5), Ольга Царева — 31-й (18.22,4), замкнув итоговый протокол.

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