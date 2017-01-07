Конькобежец Кай Вербей стал первым в истории чемпионом Европы в спринте

ХЕРЕНВЕН (Нидерланды), 7 янв — Р-Спорт. Голландец Кай Вербей победил на чемпионате Европы по конькобежному спорту в спринтерском многоборье, который проходит в Херенвене, россиянин Алексей Есин в общем зачете занял 4-е место.

Есин набрал по сумме четырех дистанций 139,890 балла. Результат Вербея 139,230 балла. Вторым стал еще один представитель Нидерландов Кьелд Нейс (139,700), третьим — немец Нико Иле (139,785).

Россиянин Михаил Казелин стал 13-м в общем зачете (143,370). По ходу турнира из-за болезни отказался от продолжения борьбы призер чемпионата мира Руслан Мурашов, сбегавший со вторым результатом дистанцию 500 м в пятницу.

Чемпионат Европы впервые проводится в спринтерском многоборье.

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