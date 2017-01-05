Стадион в Сочи, который примет матчи ЧМ по футболу, сдадут в январе

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 5 янв — РИА Новости. Сдача футбольного стадиона в Сочи, который примет матчи чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, должна состояться до конца января, первый тестовый матч пройдет 28 марта, в настоящее время завершаются переговоры с одной из зарубежных команд, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Колобков на совещании об использовании спортивных и туристических олимпийских объектов Сочи заявил, что на центральном стадионе "Фишт", который сейчас находится в собственности администрации Краснодарского края, заканчивается реконструкция футбольного стадиона более чем на 40 тысяч мест.

"В 2017 году на стадионе пройдут 4 матча Кубка конфедераций — 3 игры группового раунда и один полуфинал. В 2018 году — матч уровня до 1/4 финала чемпионата мира. Срок сдачи планируется до конца января 2017 года. А уже первое тестовое соревнование намечено на 28 марта, завершаются переговоры с одной из зарубежных команд", — сказал Колобков.