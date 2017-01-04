Экс-тренер сборной РФ по биатлону призвал отстранить россиян от Игр-2018

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер призвал отстранить российскую команду от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена временно отстранил от соревнований биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину, которая в ноябре объявила о завершении карьеры.

"Если все сказанное подтвердится, россиянам нужно предоставить олимпийскую паузу и исключить. Конечно, невиновных это тоже коснется, но ни в каких других мерах смысла не будет" — завил он.

По его словам, в этом случае у России "будет время подумать". "И тогда мы уже посмотрим и начнем все с начала", — заявил он.

Пихлер, который был тренером российской женской сборной по биатлону с 2011 по 2013 год и готовил команду в составе Яны Романовой, Ольги Зайцевой, Екатерины Шумиловой и Екатерины Глазыриной к Олимпиаде в Сочи, уверен, что его подопечные допинг не употребляли.

"Я продолжаю утверждать, что моя команда была чиста", — отметил он, добавив, тем не менее, что поручиться ни за кого не готов.

Сейчас Пихлер является главным тренером сборной Швеции по биатлону.