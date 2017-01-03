Устюгов одержал победу в скиатлоне на "Тур де Ски"

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российский лыжник Сергей Устюгов показал первое время в скиатлоне в рамках "Тур де Ски", сообщает "Р-Спорт". Россиянин добрался до финиша за 48 минут 40,4 секунды.

Серебро в гонке, прошедшей в немецком Оберстдорфе, выиграл норвежец Мартину Йонсруд Сундбю. Бронза досталась представителю Италии Дарио Колоньи.

В рамках "Тур де Ски" Устягов ранее уже выигрывал спринт и масс-старт.

Александр Бессмертных пришел к финишу 24-м, Ермил Вокуев финишировал 32-м. Петр Седов, Алексей Червоткин и Андрей Мельниченко заняли 40-е, 41-е и 42-е места соответственно. Андрей Ларьков показал 55-й результат.

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