Футболист лондонского "Арсенала" Оливье Жиру забил гол "ударом скорпиона"

МОСКВА, 02 янв — РИА Новости. Нападающий лондонского "Арсенала" и игрок сборной Франции Оливье Жиру в ходе домашнего матча чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" забил гол "ударом скорпиона".

Форвард на 17-й минуте матча откликнулся на передачу чилийца Алексиса Санчеса, забив мяч пяткой рикошетом от перекладины.

Встреча завершилась победой "Арсенала" со счетом 2:0.

Всего в нынешнем чемпионате Англии Жиру стал автором пяти голов в 12 матчах.

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