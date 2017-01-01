Устюгов выиграл масс-старт на 10 километров в рамках "Тур де Ски"

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл масс-старт на 10 километров классическим стилем — второй по счету гонки в рамках "Тур де Ски" в Швейцарии, сообщает "Р-Спорт".

Устюгов прошел дистанцию за 24 минуты 50 секунд. Второе и третье места заняли норвежские лыжники – Мартин Йонсруд Сундбю (+1,9) и Дидрик Тёнсет (+2,3).

Днем ранее Устюгов также победил в спринте.

В общем зачете "Тур де Ски" Устюгов упрочил свое лидерство. Сундбю отстает от него на 18,9 секунды. Тройку замыкает канадец Алекс Харви (+59,6).

Многодневка "Тур де Ски", которая входит в программу Кубка мира, состоит из семи гонок. Многодневка у мужчин продолжится скиатлоном, он пройдет 3 января в Германии. "Тур де Ски" завершится в Италии 8 января.

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