СМИ: фигуристку Сотникову могут лишить золота Олимпиады-2014

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российскую фигуристку Аделину Сотникову могут лишить золотой медали Олимпиады-2014 в одиночном катании. Об этом сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой итальянскую La Gazzetta dello Sport.

В декабре была обнародована вторая часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах.

По источника издания, олимпийская чемпионка Сотникова вошла в число тех спортсменов, которых подозревают в манипуляциях с допинг-пробами. При этом речь не идет о положительной допинг-пробе или ее подмене. Также издание подчеркивает, что анализ мочи российской спортсменки был чист. На пробирке, утверждает газета, с пробой Сотниковой есть царапина "первого типа", что может говорить о возможном вскрытии пробирки и возможных манипуляциях с ней.

На зимних Олимпийских Играх в Сочи российская спортсменка выиграла "золото" в одиночном катании, став первой в российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Серебро Игр досталось южнокорейской фигуристке Ким Ю На, третье место заняла спортсменка из Италии Каролина Костнер.

Кроме того, La Gazzetta dello Sport пишет, что в списке подозреваемых фигурируют имена других российских фигуристок Татьяны Волосожар и Ксении Столбовой. На Олимпиаде-2014 Волосожар в паре с Максимом Траньковым стала олимпийской чемпионкой в соревнованиях спортивных пар, а Столбова вместе с Федором Климовым завоевали серебряную награду.

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