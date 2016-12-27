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Спорт

Матчи ЧМ-2018 покажут на медиаэкране на Воробьевых горах

Тема:
Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (958)
08:5027.12.2016
(обновлено: 08:54 27.12.2016)
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Вид на Москву с Воробьевых гор. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Медиаэкран установят на Воробьевых горах в столице к чемпионату мира по футболу в 2018 году, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Официальный логотип чемпионата мира 2018 по футболу в России. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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"К чемпионату мира по футболу 2018 года на Воробьёвых горах установят медиаэкран площадью 140 квадратных метров. На нём будут идти прямые трансляции всех матчей мундиаля. Экран станет центральный точкой фестиваля болельщиков. Под ним расположится сцена, на которой перед любителями футбола будут выступать отечественные и зарубежные артисты. На всей территории фан-феста будет доступен бесплатный Wi-Fi", — говорится в сообщении.

Как сообщил глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, в оформлении сцены будут использовать не только футбольную, но и городскую символику.

"Фан-фест на чемпионате мира станет, без сомнений, лучшим местом в столице, но, конечно, после стадионов, где будут проходить матчи", — приводятся на портале слова Гуляева.

Оформление улиц Казани символикой чемпионата мира по футболу 2018 года. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Фестиваль болельщиков ФИФА расположится напротив здания МГУ имени М. В. Ломоносова, отмечает мэрия. Площадка на Воробьёвых горах будет открываться за два часа до начала первого матча, трансляции встреч мундиаля будут вестись в течение 25 игровых дней чемпионата. На территории будут и места для инвалидов-колясочников — в первых рядах перед сценой.

"На площадке откроют информационный центр для туристов, сотрудники которого будут говорить на двух языках — русском и английском… Болельщики также смогут посетить самый большой магазин сувенирной продукции с символикой чемпионата мира 2018 года", — добавляет мэрия.

Максим Ликсутов на IV Международной конференции ЭкспоСитиТранс в Москве. 29 ноября 2016
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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До фан-феста можно будет добраться на бесплатных автобусах: они будут идти от станции метро "Киевская" и стадиона "Лужники". За один час они смогут перевезти 2,5 тысячи человек. Перед площадкой будет располагаться и велопарковка.

"Фан-зона на Воробьёвых горах рассчитана на 40 тысяч болельщиков, её размер составит 36 тысяч квадратных метров", — отмечается в сообщении на портале.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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