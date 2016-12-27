Матчи ЧМ-2018 покажут на медиаэкране на Воробьевых горах

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Медиаэкран установят на Воробьевых горах в столице к чемпионату мира по футболу в 2018 году, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
Как сообщил глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, в оформлении сцены будут использовать не только футбольную, но и городскую символику.
"Фан-фест на чемпионате мира станет, без сомнений, лучшим местом в столице, но, конечно, после стадионов, где будут проходить матчи", — приводятся на портале слова Гуляева.
"На площадке откроют информационный центр для туристов, сотрудники которого будут говорить на двух языках — русском и английском… Болельщики также смогут посетить самый большой магазин сувенирной продукции с символикой чемпионата мира 2018 года", — добавляет мэрия.
"Фан-зона на Воробьёвых горах рассчитана на 40 тысяч болельщиков, её размер составит 36 тысяч квадратных метров", — отмечается в сообщении на портале.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.