Фигуристы Столбова/Климов победили на чемпионате России в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек — РИА Новости. Серебряные призеры Олимпийских игр в Сочи в парном катании и олимпийские чемпионы в командном турнире Ксения Столбова и Федор Климов в третий раз победили в соревнованиях пар на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает Р-Спорт.

Ксения и Федор выиграли произвольную программу и в сумме набрали 220,12 балла.

Серебро чемпионата завоевали победители Финала Гран-при-2016 Евгения Тарасова и Владимир Морозов (219,19 балла).

Тройку призеров замкнули Наталья Забияко и Александр Энберт (201,91).

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