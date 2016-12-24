Фигуристы Столбова/Климов победили на чемпионате России в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек — РИА Новости. Серебряные призеры Олимпийских игр в Сочи в парном катании и олимпийские чемпионы в командном турнире Ксения Столбова и Федор Климов в третий раз победили в соревнованиях пар на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает Р-Спорт.
Серебро чемпионата завоевали победители Финала Гран-при-2016 Евгения Тарасова и Владимир Морозов (219,19 балла).
Тройку призеров замкнули Наталья Забияко и Александр Энберт (201,91).
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>