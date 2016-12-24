Овечкин забросил 15-ю шайбу в сезоне и помог "Вашингтону" одержать победу

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российский форвард "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Тампы-Бэй Лайтнинг".

Овечкин отличился на 11-й минуте второго периода, реализовав выход один на один с вратарем "Тампы". Автором результативной передачи стал россиянин Дмитрий Орлов. Игра завершилась победой "Вашингтона" со счетом 4:0.

Всего на счету капитана "Вашингтона" стало 24 очка (15 голов + 9 передач) в 32 матчах.

Лидером бомбардирской гонки остается канадский нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби — 24 шайбы в 29 матчах. В зачете по системе "гол+пас" лидирует Коннор Макдэвид из Эдмонтона — канадец набрал 42 очка (13+29) в 36 встречах. Вторым в списке идет россиянин Евгений Малкин ("Питтсбург"), забивший 14 раз и отдавший 25 голевых передач в 35 матчах регулярного чемпионата.