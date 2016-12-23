Кравцов проведет переговоры с IBU по компенсации за перенос этапа КМ

© РИА Новости. Алексей Филиппов Перейти в фотобанк В Союзе биатлонистов России прокомментировали отказ от Кубка мира Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов улетел на переговоры с Международным союзом биатлонистов (IBU) по поводу компенсации за перенос этапа Кубка мира из Тюмени, заявил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

Глава IBU Андерс Бессеберг 15 декабря сообщил, что организация получила от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Ряд сборных заявляли о своем намерении бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. В четверг СБР заявил, что в сложившихся обстоятельствах считает невозможным проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира и юниорского чемпионата мира.

"Сегодня, насколько я знаю, Кравцов улетел туда, пообщается с IBU по поводу компенсации за отмену этапа", — сказал Мутко журналистам.

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