Ушаков заявил о разбалансировке в международных отношениях, грозящей хаосом

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Беспокойство по поводу происходящей в наши дни разбалансировки основ международных отношений было высказано некоторыми участниками Петербургского международного экономического форума, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Ремарки, прозвучавшие на ПМЭФ, свидетельствуют о растущем беспокойстве по поводу происходящей в наши дни разбалансировки основ международных отношений. Они, конечно, свидетельствуют и о начавшемся переосмыслении действий и причин, приведших к серьёзным системным сбоям, грозящим полным хаосом", — сказал он в ходе выступления на "Примаковских чтениях".