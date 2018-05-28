Правительство прорабатывает меры поддержки российской алюминиевой отрасли

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Правительство России прорабатывает меры по поддержке отечественной алюминиевой промышленности, на эту тему состоялась встреча с бизнесом, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.

США, обосновав соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%, в том числе из России, которые могут действовать в течение длительного времени. Помимо этого под санкции США в начале апреля попал крупнейший мировой производитель алюминия — российский "Русал".

Власти ранее говорили, что готовы оказывать поддержку попавшим под американские санкции компаниям.

"Прорабатываются меры по поддержке нашей алюминиевой промышленности. С этим бизнесом я уже встретился и все обговорил", — ответил Козак в кулуарах ПМЭФ на вопрос, когда будут приняты меры в ответ на санкции США по стали и алюминию.

При этом вице-премьер не смог рассказать, когда именно эти меры будут подготовлены и приняты.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходил 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступила информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.