В Рязани откроется научно-технологичный центр

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Первую очередь инновационного научно-технологического центра планируется запустить в Рязани в конце 2018 года — начале 2019 года, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Думаю, в конце года мы должны его открыть, в крайнем случае — в начале следующего. Это будет полноценная первая очередь, готовая к работе", — сказал он.

По словам Любимова, потребность в создании научно-технологического центра есть не только у региональных вузов, но и у всех компаний, которые занимаются как информационными технологиями, так и технологическими разработками в различных отраслях экономики. "Надеемся сотрудничать с корпорацией "Роснано", обязательно — с фондом "Сколково", — отметил губернатор Рязанской области, добавив, что предполагается также задействовать те предприятия региона, которые входят в оборонно-промышленный комплекс.

По оценке Любимова, новый инновационный центр в Рязани должен не только стать ядром технологических разработок, но и обеспечить их продвижение на рынке, что важно для компаний, которые способны разработать новый продукт, однако испытывают затруднения с его предложением в адрес потенциальных заказчиков.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.