РЭЦ рассматривает 11 проектов в Африке в различных отраслях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) рассматривает 11 проектов в различных отраслях в Африке, сообщила управляющий директор по международному развитию РЭЦ Анна Беляева.

"Наше участие в капитале Афрэксимбанка — это не просто какая-то политическая повестка, это совершенно реальная практическая работа. Мы совместно с коллегами в настоящий момент рассматриваем уже 11 проектов в различных африканских государствах в различных отраслях", — сказала она, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы четко понимаем, что просто так в Африку выходить с желанием что-то сделать недостаточно, нужно предлагать серьезные пакетные решения, именно то, что мы можем делать совместно с Афрэксимбанком", — добавила она.

РЭЦ организует совместные поездки российских экспортеров, ищет партнеров, проводит переговоры, отметила она.