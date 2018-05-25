Константин Носков: цифровые технологии стали основой роста экономики в мире

Технологии сегодня являются базой экономического роста не только в России, но и в мире, уверен новый министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Константин Носков. В своем первом интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ он рассказал, почему планирует часто встречаться с IT-компаниями и сотовыми операторами, как цифровые технологии улучшат жизнь обычных граждан и почему установление определённый правил в интернете не означает закручивание гаек. Беседовала Татьяна Белякова.

— Вчера на площадке ПМЭФ состоялась ваша встреча с "большой четверкой " сотовых операторов. О чем шла речь?

— Это, скорее, была встреча не для консультаций по политике в отрасли, а первое знакомство. Такие встречи продолжатся, будем активно сотрудничать и с большими операторами, и с маленькими, региональными компаниями. Следующую встречу в более широком формате договорились провести в Москве.

— Встречались с IТ-компаниями, с интернет-компаниями?

— Да, в том числе с ними были встречи. Я нацелен максимально широко общаться, встречаться с участниками отрасли, которые внедряют цифровые технологии, а также с теми, кто пока еще не очень активно этим занимается. Потому что главная задача министерства сегодня — развитие цифровой экономики. Сделать это только инструментами непосредственного государственного влияния невозможно. Нужно быть в постоянном диалоге с бизнесом, стимулировать компании для того, чтобы они внедряли у себя цифровые технологии. Поэтому встреч с бизнесом проходит и будет проходить очень много.

— Впервые цифровой экономике уделено такое особое внимание, появилось отдельное министерство. С чем это связано? Почему именно сейчас назрела такая необходимость?

— Это общемировой тренд, и вы видите по дискуссиям, происходящим на форуме, что о цифровой экономике говорят очень много, гораздо больше, чем пять лет назад. Сегодня это тема номер один. Использование цифровых технологий — это основной инструмент экономического роста во всем мире. Поэтому именно здесь, в том числе в России, заложен потенциал повышения темпов экономического роста и качества жизни граждан.

— Не поздно ли Россия занялась цифровизацией экономики? Не отстаем ли мы в этом движении?

— В стране уже идут процессы по переходу к цифровой экономике, и правительство этим занимается достаточно давно в различных аспектах. Например, перевод оказания государственных услуг гражданам в электронный вид и проекты по созданию прочих элементов системы электронного правительства были начаты еще десять лет назад и успешно реализованы. Правительством принята программа "Цифровая экономика", реализацию которой обеспечивало министерство при прежнем руководстве. Поэтому не совсем корректно говорить о том, что мы поздно включились в этот процесс. Просто сегодня постановка этой задачи отражена уже на уровне нового названия федерального ведомства.

— Не считаете ли вы, что в России сфера интернета излишне зарегулирована?

— Интернет — и это уже бесспорно — стал полноценной частью нашей жизни. Он также является основой цифровой экономики. Виртуальная среда ничем не отличается от реальной, таким образом, контроль за ней со стороны государства принципиально не должен отличаться от контроля в нашей обычной жизни. Контроль, точнее, определенные правила поведения, должны быть и в интернете, но все ограничения должны быть в разумных пределах. Они не должны мешать развитию бизнеса, свободе СМИ, не должны нарушать конституционных прав граждан.

Мы планируем усилить роль министерства по данному направлению — будем активней участвовать в выработке политики по регулированию интернета и различных аспектов применения новых технологий. Таких аспектов множество: они включают использование полностью автономных роботизированных систем, защиту персональных данных, государственную информационную безопасность. Еще раз повторю, что регулирование, создание норм и правил не означает закручивания гаек.