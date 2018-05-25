В Костромской области создадут фанерный комбинат

ВОРОНЕЖ, 25 мая — РИА Новости. АФК "Система" начнет в этом году в Костромской области строительство фанерного комбината с объемом инвестиций 8 миллиардов рублей, сообщает в пятницу администрация региона.

"Намерения компании на двусторонней встрече в рамках Петербургского международного экономического форума губернатору Сергею Ситникову подтвердил председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков", — говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, строительство комбината большеформатной фанеры начнется уже в этом году. Под строительство нового завода инвестор выбрал площадку в городе Галич общей площадью 37,56 гектара.

"Проектная мощность — 130 тысяч кубометров в год. Древесные отходы от фанерного производства планируется использовать для нужд предприятия, а также для производства топливных брикетов. В реализацию проекта инвестор намерен вложить около 8 миллиардов рублей. Выпуск первой продукции запланирован на 2020 год", — сообщают областные власти.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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