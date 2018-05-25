"Камаз" и Минпромторг подписали специнвестконтракт на 46,5 миллиарда рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. "Камаз" и Министерство промышленности и торговли РФ в рамках Петербургского международного экономического форума подписали специальный инвестиционный контракт стоимостью 46,5 миллиарда рублей, сообщается на сайте "Камаза".

"Речь идет о документе по развитию модельного ряда автомобилей "Камаз" и модернизации мощностей для их производства. Реализация этого контракта стоимостью 46,5 миллиарда рублей позволит создать на имеющихся производственных мощностях высокотехнологичное компактное и энергоэффективное производство для выпуска современных коммерческих грузовых автомобилей в объёмах 55-60 тысяч единиц в год", — говорится в сообщении.

Инвестиции со стороны "Камаза" составят 38,6 миллиарда рублей. Отмечается, что этот же СПИК предусматривает создание новых двигателей Р6 и организацию производства лонжеров. Срок реализации контракта составляет 10 лет.

"Специнвестконтракты стали ключевым инструментом стимулирования инвестиций в реальное производство. Появление этого механизма – очень своевременно… Уникальность специнвестконтрактов в том, что эффект от их реализации охватывает все ключевые направления нашей промышленной политики – от стимулирования локализации, технологической модернизации и развития экспорта до импортозамещения, трансфера технологий и создания новых перспективных отраслей", — приводятся в сообщении слова замглавы Минпромторга РФ Василия Осьмакова.

СПИК по проекту был одобрен Межведомственной комиссией при Минпромторге РФ на прошлой неделе.

В 2016 году немецкий концерн Daimler и российский "Камаз" заключили договор и приступили к строительству завода по совместному производству каркасов кабин и их окраски на площадке российской компании в Набережных Челнах.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.