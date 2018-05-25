"Камаз" и Минпромторг подписали специнвестконтракт на 46,5 миллиарда рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. "Камаз" и Министерство промышленности и торговли РФ в рамках Петербургского международного экономического форума подписали специальный инвестиционный контракт стоимостью 46,5 миллиарда рублей, сообщается на сайте "Камаза".
Инвестиции со стороны "Камаза" составят 38,6 миллиарда рублей. Отмечается, что этот же СПИК предусматривает создание новых двигателей Р6 и организацию производства лонжеров. Срок реализации контракта составляет 10 лет.
"Специнвестконтракты стали ключевым инструментом стимулирования инвестиций в реальное производство. Появление этого механизма – очень своевременно… Уникальность специнвестконтрактов в том, что эффект от их реализации охватывает все ключевые направления нашей промышленной политики – от стимулирования локализации, технологической модернизации и развития экспорта до импортозамещения, трансфера технологий и создания новых перспективных отраслей", — приводятся в сообщении слова замглавы Минпромторга РФ Василия Осьмакова.
В 2016 году немецкий концерн Daimler и российский "Камаз" заключили договор и приступили к строительству завода по совместному производству каркасов кабин и их окраски на площадке российской компании в Набережных Челнах.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.