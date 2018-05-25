Омская область на ПМЭФ договорилась о сотрудничестве с AB InBevEfes

НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Врио губернатора Омской области Александр Бурков в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2018) подписал соглашение с компанией AB InBevEfes, в котором определена стратегия эффективной взаимной работы на три года, сообщает облправительство.

"По итогам переговоров руководитель Омской области Александр Бурков и президент компании Дмитрий Шпаков подписали трехлетнее стратегическое соглашение о взаимодействии между региональным правительством и AB InBevEfes. Документом предусмотрено сохранение и увеличение объема произведенной и реализованной продукции, численности рабочих мест и уровня жизни работников, реализация инвестиционных проектов на территории Омской области, внедрение инноваций в сфере управления и производства", — говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства региона отметили, что стороны договорились о приоритете направления совместных усилий для развития эффективного сельского хозяйства. В том числе за счет реализации в регионе программы SmartBarley ("Умный ячмень"), нацеленной на внедрение лучших мировых практик и технологий выращивания пивоваренного ячменя.

"AB InBevEfes зарекомендовала себя как надежный партнер региона: компания входит в тройку крупнейших налогоплательщиков Омской области. В 2017 году ее платежи в консолидированный бюджет региона составили более 5,5 миллиарда рублей… Бизнесу, который приходит к нам с лучшими мировыми технологиями, инвестициями и высокой культурой производства, мы готовы оказывать всемерную поддержку", — привели в облправительстве слова Буркова.

В Омской области сформирован производственный кластер, объединяющий выращивание ячменя пивоваренных сортов, его закупку и последующую глубокую переработку в солод с производством готового продукта. Омский филиал AB InBevEfes – крупнейший производственный актив компании и самое мощное предприятие пивоваренной отрасли на востоке страны. Более 70% сырья для производства солода закупается у сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.