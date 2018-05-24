Глава МИД Ливии заявил о движении страны к политическому урегулированию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Ливия твердо идет к политическому урегулированию, станет важной частью мировой экономики, считает министр иностранных дел ливийского правительства национального согласия Сияла Мохамед Тахир Сияла.

"Куда идет Ливия? Я думаю, что Ливия твердо идет к политическому урегулированию, к восстановлению страны и к восстановлению инфраструктуры, которая была разрешена. И мы думаем, что она вернется в экономическую,так сказать, семью народов региона и вновь станет важной частью мировой экономики и африканской экономики", — сказал Тахир Сияла на ПМЭФ, добавив, что Ливия может стать мостом, который соединит мир со странами Африки.

"Мы приглашаем компании всего мира, для того чтобы они инвестировали в нашу экономику, как только у нас будет достигнуто полное умиротворение, полное урегулирование конфликта. Мы приглашаем иностранные компании. И я уверяю, что они получат большие прибыли", — глава МИД.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.