Сбербанк и Huawei договорились о поставке IT-оборудования

Исполнительный директор Huawei Technologies Co.,Ltd. Го Пин и президент, председатель правления ОАО Сбербанк России Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018

Исполнительный директор Huawei Technologies Co.,Ltd. Го Пин и президент, председатель правления ОАО Сбербанк России Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сбербанк и Huawei на полях Петербургского экономического форума договорились о поставке IT-оборудования в течение двух лет, сообщает пресс-служба Сбербанка в четверг.

"Сбербанк заключил генеральное соглашение о сотрудничестве с компанией Huawei. Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис и генеральный директор компании Huawei в России Эйден У (Aiden Wu). Церемония состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)", — говорится в сообщении банка.

Как говорится в релизе, в рамках соглашения Сбербанку будет поставлено IT-оборудование, в том числе территориальным банкам и другим структурным подразделениям. Компания также обязалась выполнить работы по монтажу и настройке оборудования, а также оказать услуги по сопровождению продукции в гарантийный период. Генеральное соглашение заключено на два года.

В сообщении банка указывается, что в ранее в этом году Сбербанк и Huawei уже подписывали меморандум о сотрудничестве в Москве. Согласно документу, Сбербанк и компания совместно работают над инновациями в области чипов для серверного оборудования, искусственного интеллекта (AI Transformation), а также создания аgile-пространства для технопарка Сколково.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.