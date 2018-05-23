РЭЦ на ПМЭФ договорится с Сербией о совместном производстве фильмов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) на Петербургском международном экономическом форуме договорится с коллегами из Сербии о создании комплекса по производству фильмов в этой стране, рассказала РИА Новости управляющий директор группы РЭЦ по внешним связям и коммуникациям Вера Подгузова в кулуарах ПМЭФ.

"У нас предполагается подписание с российской компанией Kinodanz, которая занимается производством кино- и мультфильмов, сербской компанией по производству кинофильмов и сербским правительством. Это четырехстороннее подписание в основе которого лежит создание в Сербии большого российско-сербского комплекса по производству фильмов", — сообщила Подгузова.

Она также отметила, что у Kinodanz сейчас строится большая производственная площадка в Калининграде.

Kinodanz, основанная в 2012 году, производит полнометражные фильмы, фокусируясь на жанрах фэнтези, фантастика, приключения и экшн. Все проекты компании ориентированы как на российский, так и на международные рынки, и снимаются с привлечением ведущих голливудских звезд.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году пройдет 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.