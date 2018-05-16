Руководители 40 инвестфондов из 20 стран примут участие в ПМЭФ

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Руководители 40 инвестфондов из 20 стран примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"В этом году на встрече ожидаются около 40 руководителей крупнейших инвестиционных фондов мира из 20 стран с общим объемом активов под управлением свыше 13,5 триллиона долларов. Это рекорд за все время проведения подобных встреч — в 2017 году на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным присутствовали инвесторы, управляющие 11,9 триллиона долларов активов", — отметили в фонде.

Ранее в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин 24 мая на полях ПМЭФ проведет встречу с иностранными инвесторами. Организатором встречи выступает РФПИ.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.