Путин, Макрон, Абэ и Лагард примут участие в пленарном заседании ПМЭФ

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила в четверг пресс-служба Росконгресса.

ПМЭФ-2018 в этом году проходит 24-26 мая. Пленарное заседание форума состоится 25 мая. Модератором сессии выступит главный редактор международного информационного холдинга Bloomberg Джон Миклетвейт.

"Тема форума – "Создавая экономику доверия". На фоне непростой обстановки в мире доверие между странами, между бизнес-партнерами, доверие людей к государству, к новым технологиям и друг к другу – это то, что позволит преодолеть искусственно выстраиваемые ограничения в мировой экономике и политике и стать мощным стимулом для глобального экономического роста", — говорится в сообщении.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.