"Сражения оркестров" и общая победа фестиваля "Спасская башня"

Военно — музыкальный фестиваль "Спасская башня" — это не только праздник музыки и света - это грандиозное "сражение" оркестров армий разных стран за любовь и восторг зрителей. В нынешнем году юбилейный, десятый фестиваль пройдет с 26 августа по 3 сентября.

В десятый раз невероятное представление пройдет на фоне величественных декораций, которыми послужат стены Кремля. Органичное сочетание военной, классической, народной и эстрадной музыки, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты ежегодно делают фестиваль одним из самых ярких событий года. С помощью видео вы сможете пролистать историю праздника, участниками которого стали 150 коллективов из 4 континентов и 50 стран мира.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017".