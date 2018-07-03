Фестиваль "Спасская башня" возрождает традицию выступления военных оркестров в московских парках и скверах. Самые интересные моменты открытых концертов — в фотоленте Ria.ru
Труба зовет: военные оркестры в парках
12:5703.07.2018
(обновлено: 12:58 03.07.2018)
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© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"Идею концертов в парках подсказали московским властям сами горожане. Они просили возобновить некогда популярные выступления военных оркестров на открытых площадках.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
Идею концертов в парках подсказали московским властям сами горожане. Они просили возобновить некогда популярные выступления военных оркестров на открытых площадках.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"Впервые программу организовали в 2016 году на ВДНХ. Начинание оказалось настолько востребованным, что мероприятие решено было сделать ежегодным.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
Впервые программу организовали в 2016 году на ВДНХ. Начинание оказалось настолько востребованным, что мероприятие решено было сделать ежегодным.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"В этом году цикл концертов торжественно открыли 19 мая у Итальянского грота в Александровском саду.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
В этом году цикл концертов торжественно открыли 19 мая у Итальянского грота в Александровском саду.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"Стоит только зазвучать музыке, зрители начинают кружиться в танце и напевать знакомые мелодии.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
Стоит только зазвучать музыке, зрители начинают кружиться в танце и напевать знакомые мелодии.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"Музыканты радуют горожан выступлениями каждую субботу. Для посетителей концерты бесплатны.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
Музыканты радуют горожан выступлениями каждую субботу. Для посетителей концерты бесплатны.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"Духовые оркестры будут давать концерты в столичных парках до середины августа.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
Духовые оркестры будут давать концерты в столичных парках до середины августа.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"Москвичи и гости города называют выступления настоящим подарком.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
Москвичи и гости города называют выступления настоящим подарком.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня""Каждая мелодия несет в себе историю, воспоминание, любовь и счастье", - такие комментарии оставляют посетители в социальных сетях.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
"Каждая мелодия несет в себе историю, воспоминание, любовь и счастье", - такие комментарии оставляют посетители в социальных сетях.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"Услышать композиции разных жанров, от классики до рок-музыки, в исполнении военных коллективов можно в 13 парках и скверах.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
Услышать композиции разных жанров, от классики до рок-музыки, в исполнении военных коллективов можно в 13 парках и скверах.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"Концерты запланированы в Парке Горького, парке Победы на Поклонной горе, Сокольниках, саду Эрмитаж, Перовском, Бабушкинском, Измайловском парках, усадьбе Воронцово, саду имени Баумана, парках Красная Пресня, Кузьминки и Зарядье.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
Концерты запланированы в Парке Горького, парке Победы на Поклонной горе, Сокольниках, саду Эрмитаж, Перовском, Бабушкинском, Измайловском парках, усадьбе Воронцово, саду имени Баумана, парках Красная Пресня, Кузьминки и Зарядье.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"Программа проводится при поддержке Министерства обороны России и правительства Москвы.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
Программа проводится при поддержке Министерства обороны России и правительства Москвы.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"Концерты предваряют международный фестиваль "Спасская башня". В этом году состоится на Красной площади уже в одиннадцатый раз.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
Концерты предваряют международный фестиваль "Спасская башня". В этом году состоится на Красной площади уже в одиннадцатый раз.
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