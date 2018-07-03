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Фестиваль "Спасская Башня"
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Труба зовет: военные оркестры в парках

(обновлено: 12:58 03.07.2018)
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Выступление Президентского оркестра в Александровском саду. 2 июня 2018
Выступление Президентского оркестра в Александровском саду. 2 июня 2018
Выступление Президентского оркестра в Александровском саду. 2 июня 2018
Выступление оркестра Военного университета в парке искусств Музеон. 2 июня 2018
Выступление оркестра Военного университета в парке искусств Музеон. 2 июня 2018
Выступление оркестра Военного университета в парке искусств Музеон. 2 июня 2018
Открытие программы Военные оркестры в парках в Александровском саду. 19 мая 2018
Открытие программы Военные оркестры в парках в Александровском саду. 19 мая 2018
Зрители на открытии программы Военные оркестры в парках в Александровском саду. 19 мая 2018
Выступление оркестра курсантов Военного института (военных дирижеров) на Поклонной горе. 26 мая 2018
Зрители во время выступления оркестра курсантов Военного института (военных дирижеров) на Поклонной горе. 26 мая 2018
Зрители во время выступления оркестра курсантов Военного института (военных дирижеров) на Поклонной горе. 26 мая 2018
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"Идею концертов в парках подсказали московским властям сами горожане. Они просили возобновить некогда популярные выступления военных оркестров на открытых площадках.Выступление Президентского оркестра в Александровском саду. 2 июня 2018
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
Идею концертов в парках подсказали московским властям сами горожане. Они просили возобновить некогда популярные выступления военных оркестров на открытых площадках.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"Впервые программу организовали в 2016 году на ВДНХ. Начинание оказалось настолько востребованным, что мероприятие решено было сделать ежегодным.Выступление Президентского оркестра в Александровском саду. 2 июня 2018
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
Впервые программу организовали в 2016 году на ВДНХ. Начинание оказалось настолько востребованным, что мероприятие решено было сделать ежегодным.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"В этом году цикл концертов торжественно открыли 19 мая у Итальянского грота в Александровском саду.Выступление Президентского оркестра в Александровском саду. 2 июня 2018
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
В этом году цикл концертов торжественно открыли 19 мая у Итальянского грота в Александровском саду.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"Стоит только зазвучать музыке, зрители начинают кружиться в танце и напевать знакомые мелодии.Выступление оркестра Военного университета в парке искусств Музеон. 2 июня 2018
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
Стоит только зазвучать музыке, зрители начинают кружиться в танце и напевать знакомые мелодии.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"Музыканты радуют горожан выступлениями каждую субботу. Для посетителей концерты бесплатны.Выступление оркестра Военного университета в парке искусств Музеон. 2 июня 2018
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
Музыканты радуют горожан выступлениями каждую субботу. Для посетителей концерты бесплатны.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"Духовые оркестры будут давать концерты в столичных парках до середины августа.Выступление оркестра Военного университета в парке искусств Музеон. 2 июня 2018
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
Духовые оркестры будут давать концерты в столичных парках до середины августа.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"Москвичи и гости города называют выступления настоящим подарком.Открытие программы Военные оркестры в парках в Александровском саду. 19 мая 2018
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
Москвичи и гости города называют выступления настоящим подарком.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня""Каждая мелодия несет в себе историю, воспоминание, любовь и счастье", - такие комментарии оставляют посетители в социальных сетях.Открытие программы Военные оркестры в парках в Александровском саду. 19 мая 2018
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
"Каждая мелодия несет в себе историю, воспоминание, любовь и счастье", - такие комментарии оставляют посетители в социальных сетях.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"Услышать композиции разных жанров, от классики до рок-музыки, в исполнении военных коллективов можно в 13 парках и скверах.Зрители на открытии программы Военные оркестры в парках в Александровском саду. 19 мая 2018
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
Услышать композиции разных жанров, от классики до рок-музыки, в исполнении военных коллективов можно в 13 парках и скверах.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"Концерты запланированы в Парке Горького, парке Победы на Поклонной горе, Сокольниках, саду Эрмитаж, Перовском, Бабушкинском, Измайловском парках, усадьбе Воронцово, саду имени Баумана, парках Красная Пресня, Кузьминки и Зарядье.Выступление оркестра курсантов Военного института (военных дирижеров) на Поклонной горе. 26 мая 2018
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
Концерты запланированы в Парке Горького, парке Победы на Поклонной горе, Сокольниках, саду Эрмитаж, Перовском, Бабушкинском, Измайловском парках, усадьбе Воронцово, саду имени Баумана, парках Красная Пресня, Кузьминки и Зарядье.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"Программа проводится при поддержке Министерства обороны России и правительства Москвы.Зрители во время выступления оркестра курсантов Военного института (военных дирижеров) на Поклонной горе. 26 мая 2018
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
Программа проводится при поддержке Министерства обороны России и правительства Москвы.
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"Концерты предваряют международный фестиваль "Спасская башня". В этом году состоится на Красной площади уже в одиннадцатый раз.Зрители во время выступления оркестра курсантов Военного института (военных дирижеров) на Поклонной горе. 26 мая 2018
© Фото : предоставлено Дирекцией международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
Концерты предваряют международный фестиваль "Спасская башня". В этом году состоится на Красной площади уже в одиннадцатый раз.
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Фестиваль "Спасская башня" возрождает традицию выступления военных оркестров в московских парках и скверах. Самые интересные моменты открытых концертов — в фотоленте Ria.ru

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2
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03 июля 21:00
-
Колумбия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
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