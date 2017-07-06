Центральный военный оркестр Минобороны выступит на "Спасской башне"

МОСКВА, 6 июля — РИА Новости. Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации — ведущий творческий коллектив Вооруженных Сил РФ и один из самых известных военных оркестров мира — основан в 1927 году. В составе оркестра два самостоятельных коллектива — духовой и симфонический. На их основе действуют эстрадно-симфонический оркестр, струнный квартет, джаз-ансамбль, брасс-квинтет.
Центральный военный оркестр Минобороны по праву считается образцом академической исполнительской культуры. Его богатейший репертуар составляют произведения русских и зарубежных композиторов-классиков, сочинения военно-патриотической тематики и т.д. Коллектив вносит огромный вклад в распространение и сохранение музыкального наследия России. На счету легендарного оркестра — запись "Золотой антологии русской военной музыки", включающей свыше шестисот записей, торые хранятся в "Государственном фонде телевизионных и радиопрограмм". Только за последние годы оркестром создано более десятка компакт-дисков русской и зарубежной музыки, а запись Государственного гимна Российской Федерации в исполнении Центрального военного оркестра признана профессионалами эталонной.