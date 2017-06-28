Суворовцы училища имени Халилова выступят на "Спасской башне"

Настоящим аншлагом обещает стать выступление суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова, которые ведут активную подготовку к юбилейному фестивалю "Спасская башня", который пройдет на Красной площади с 26 августа по 3 сентября, сообщают организаторы мероприятия.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Настоящим аншлагом обещает стать выступление суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова, которые ведут активную подготовку к юбилейному фестивалю "Спасская башня", который пройдет на Красной площади с 26 августа по 3 сентября, сообщают организаторы мероприятия.

"Выступление суворовцев на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" стало хорошей традицией. Ежегодно оно приковывает взгляды нескольких тысяч людей и собирает полные аншлаги. Не исключением станет и выступление на юбилейном, Х фестивале, подготовка к которому идет в активном режиме",- отметили организаторы фестиваля "Спасская башня".

Подчеркнем, что история училища началась в 1937 году, когда была создана 2-ая Московская школа военно-музыкантских воспитанников Красной армии. В 1956 году она была переименована в Московское суворовское военно-музыкантское училище, и с тех пор его воспитанников называют суворовцами.

За всю историю существования училища из его стен вышли более трёх тысяч музыкантов, ставших известными дирижёрами, исполнителями и педагогами. Оркестры училища с успехом выступают на различных концертных площадках России и Москвы. Их репертуар охватывает десятки произведений разных эпох, стилей и жанров.

Сегодня оркестр суворовцы хорошо знают не только в России, но и по всей Европе: Швейцарии, Германии, Франции, Италии, Англии, Польши, Чехии. С 1998 года традиционными стали ежегодные поездки оркестра в Швейцарию на "Суворовские дни", посвящённые переходу русской армии под командованием Суворова через Альпы.

Оркестры училища принимают участие в важнейших государственных мероприятиях, воинских церемониях, международных военно-музыкальных фестивалях.

С 1940 года все военные парады на Красной площади открывает рота барабанщиков — воспитанников училища. Художественный руководитель, начальник Московского военно-музыкального училища, Заслуженный артист РФ, полковник Александр Герасимов

С января 2005 года он возглавляет Московское военно-музыкальное училище. На протяжении нескольких лет сводный оркестр суворовцев с огромным успехом выступает на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".

Их номера неизменно становятся одними из самых ярких и запоминающихся, вызывают заслуженные зрительские овации и любовь.